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Руководство Челси рассматривает четырех кандидатов на пост тренера

Новости футбола Вчера, 13:00
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Руководство Челси рассматривает четырех кандидатов на пост тренера Фото: Gareth Fuller/PA

На этой неделе Челси уволили главного тренера Маурисио Почеттино, сейчас они сузили круг до четырех кандилатов.

Как сообщает The Telegraph, сейчас Синие рассматривают: Энцо Мареска, Киран Маккенна и Томас Франк. Все они открыты к предложению Челси, также, они нравятся спортивным директорам клуба. Кроме этого, четвертым претендентом является - Роберто Де Дзерби, которого все еще рассматривают. Однако, неизвестно, согласится ли итальянский специалист работать в этой структуре под руководством Уинстенли и Стюарта.

К слову, наставник Лестер Сити Энцо Мареска является приоритетным кандидатом на должность главного тренера Челси.

Напомним, что на выборе нового тренера решили сыграть букмекеры, которые начали принимать ставки на то, кто же станет новым главным тренером Челси. И предпочтения фанатов, мягко говоря, удивили.

Как сообщил представитель одной из британских букмекерских контор, игроки активно ставили ставки на то, что главным тренером Челси в третий раз станет Жозе Моуриньо.

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