Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 4,5 Коэф.: 1.92 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 25 мая, пройдут полуфинальные матчи Чемпионата Мира по хоккею. В первой игре сборная Швеции сыграет против хозяев турнира - Чехии. Встреча начнется в 14:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Швеция

Тре крунур убедительно прошли групповой этап турнира. В семи матчах они добыли максимальные 21 очко и с первого места группы B вышли в плей-офф. Также, шведы стали единственной сборной, кто набрал максимальный показатель по очкам. Кроме этого, Швеция остается единственной командой на турнире, которая не пропустила ни одной шайбы в меньшинстве. Соперники имели 17 возможностей и ни разу не забили.

В четвертьфинале Тре крунур сыграли против сборной Финляндии. Несмотря на то, что Суоми заняли четвертое место в своей группе, этот матч для шведов выдался очень тяжелым. Финны очень хорошо оборонялись и не давали Швеции много пространства в атаке. За два периода Тре крунур нанесли 24 броска по воротам, а финны всего восемь. Ближе к концу игры Швеция таки забросила, но за 58 секунд до конца игры пропустила. Матч перешел в овертайм, где Суоми допустили роковую ошибку - удалились. Швеция реализовала большинство и прошла в полуфинал.

Чехия

Сборная Чехия проиграла почти всем прямым конкурентам в своей группе. В первом матче смогли обыграть Финляндию 1:0, но в дальнейшем проиграли Швейцарии и Канаде. Таким образом, они заняли третье место в группе и получили очень сильного соперника в четвертьфинале - США. Перед плей-офф Чехия усилилась двумя игроками НХЛ - Павел Заха и Пастерняк. Их Бостон вылетел во втором раунде и они решили помочь национальной команде.

Матч против американцев получился напряженным, но невероятно интересным. Обе команды показали невероятно качественный хоккей, особенно вратари. Чехия имеет один из лучших показателей турнира по реализации большинства, именно это и помогло хозяевам. Единственный гол они забили на седьмой минуте второго периода именно в формате 5 на 4. Чехи играли активно и надежно, если и давали пространство американцам, то выручал голкипер - Достал. Чехия смогла засушить лучшую атаку турнира и выйти в полуфинал 1:0.

Интересные факты и личные встречи

Швеция и Чехия сыграли между собой перед началом Чемпионата Мира, тогда шведы выиграли со счетом 2:0.

Команда Швеция одержала победу в основное время в 7 из последних 8 матчей. Чехия не проигрывает в основное время на протяжении последних 8 матчей.

23 из последних 25 матчей с участием команд Швеция и Чехия не завершились вничью в основное время. В 24 из последних 25 матчей, где участвуют Швеция и Чехия, забивают обе команды.

Швеция пропускает от команды Чехия в 25 матчах подряд. Швеция забивает команде Чехия в 24 из последних 25 матчей.

Швеция — Чехия Прогноз

Полуфинал Чемпионата мира - серьезное достижение и этап для обеих команд. Швеция приехала сюда одним из главных фаворитов и демонстрируют именно такой хоккей. Одновременно атакующий, но и прагматичный, когда это необходимо. Чехия является госопдарем турнира и привезла усилилась двумя крутыми нападающими из Бостона.

Матч для обеих команд будет невероятно тяжелым. За Чехию играет и тот фактор, что они дома и, очевидно, что нас ждет невероятная атмосфера на игре. Швеция фаворит игры, но я вообще не рискну поставить на их победу, Чехия уже совершила одну сенсацию и точно способна на еще одну.

Моя ставка - тотал матча меньше 4,5 с коэффициентом 1,92.

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