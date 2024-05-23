Селтик — Рейнджерс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Селтик или Ничья и Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.8 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках финального матча Кубка Шотландии состоится поединок между Селтиком и Рейнджерс. Встреча пройдет на Хэмпден Парк в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 16:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Селтик

Селтик провел нынешний сезон на привычном для себя высоком уровне. Команда завоевала третий подряд чемпионский титул и намерена второй год кряду выиграть «золотой дубль», завоевав еще и Кубок Шотландии.

«Кельты» не имели проблем в турнире вплоть до полуфинального матча с Абердином. Селтик сравнял счет за несколько минут до финального свистка и отыгрался еще раз в самой концовке дополнительного времени. Не отвернулась фортуна от команды и в серии пенальти, не забил только голкипер Джо Харт.

Рейнджерс

«Синие» стараются навязать борьбу Селтику во всех турнирах, но в последние годы у Рейнджерс мало что получается. К слову, исторически именно они являются самым титулованным клубом страны.

Рейнджерс по ходу текущего розыгрыша Кубка Шотландии пропустили всего один гол. В финале команда в «дерби Старой фирмы» столкнется с Селтиком и будет иметь возможность отомстить извечному сопернику.

Интересные факты и личные встречи

Селтик в этом году проиграл всего один матч.

Рейнджерс и забивают и пропускают на протяжении последних пяти поединков.

Джерс в этом сезоне «кельтов» не побеждали: ничья и три поражения.

Селтик — Рейнджерс Прогноз

Букмекеры видят фаворитом именно команду Брендана Роджерса, с чем пожалуй стоит согласиться. Ставить буду на то, что Селтик не проиграет и тотал меньше 3.5 голов.

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