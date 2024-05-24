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Главная Прогнозы Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед прогноз Фото: mancity.com / Автор неизвестен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кубок Англии 25 мая 2024, 10:00 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
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Англия, London, Уэмбли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В субботу вечером в Лондоне на легендарном "Уэмбли" определится победитель Кубка Англии. В решающем поединке сойдутся соседи - Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Манчестер Сити

"Горожане" провели отличный сезон и несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны лондонского Арсенала финишировали на первой строчке. К сожалению, повторить прошлогодний успех и оформить победу в Лиге чемпионов "Сити" не удалось. В четвертьфинале турнира команду Гвардиолы остановил мадридский Реал.

Как бы там ни было, у Манчестер Сити есть отличный шанс пополнить клубный музей ещё одним трофеем, а именно Кубком Англии. По дороге к решающему матчу подопечные Пепа Гвардиолы прошли таких соперников как Хаддерсфилд (5:0), Тоттенхэм (1:0), Лутон (6:2), Ньюкасл (2:0) и Челси в полуфинале (1:0).

Манчестер Юнайтед

А вот Манчестер Юнайтед в который уже раз опозорился и по итогам сезона не смог не то, чтобы повторить достижение прошлого розыгрыша АПЛ и пробиться в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» вообще мимо еврокубков пролетели. Это уже не говоря о том, что манкунианцы умудрились стать четвёртыми в группе Лиги чемпионов.

Вот и получается, что единственным шансом пробиться в Европу остаётся победа в финале Кубка Англии над Манчестер Сити. Стоит признать, дорога к финалу у МЮ была куда проще, чем у соперника. По сути единственным топ-клубом стал Ливерпуль, которого «Юнайтед» обыграл дома со счётом 4:3. Также были обыграны Уиган (2:0), Ньюпорт (4:2), Ноттингем (1:0) и Ковентри в полуфинале (3:3 и победа в серии пенальти).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Манчестер Сити обыграл соседей в двух матчах чемпионата – 3:0 в гостях и 3:1 на «Этихад»
  • Команды встречались в финале прошлого розыгрыша Кубка Англии, когда «Сити» оформил победу со счётом 2:1
  • В пяти последних матчах этих команд сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед прогноз

«Сити» является явным фаворитом противостояния у букмекеров. На победу команды Пепа Гвардиолы дают коэффициент всего-то 1.37. Считаем, что команды обменяются голами и наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.77.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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