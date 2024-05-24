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Смена тренера Барселоны разрушит сразу несколько трансферных планов клуба

Новости футбола Вчера, 13:50
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Смена тренера Барселоны разрушит сразу несколько трансферных планов клуба Смена тренера Барселоны разрушит сразу несколько трансферных планов клуба

В каталонской Барселоне летом случится смена тренера, Хави уйдет, а ему на замену должен прийти Ханси Флик. Правда, уход каталонца имеет как положительные, так и негативные стороны, а последние могут повлиять и на трансферную активность клуба летом.

Как считает Mundo Deportivo, существует сразу несколько сделок, которые зависели от Хави, и после увольнения испанца их придётся начинать заново. В первую очередь, пресса вспомнила о переходе Йозуа Киммиха из Баварии, который как раз-таки лоббировал испанец.

А вот у Флика с опорником не задалось, о чем гласит командный разговор в сборной Германии на чемпионате мира 2022 года, когда игрок не соглашался с тогдашним наставником Бундестим. Также сорвется сделка по переходу полузащитника Реал Сосьедада Мартина Зубименди.

Ранее мы сообщали, что Флик запросит у руководства Барселоны не больше двух трансферов, если возглавит каталонскую команду.

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