Раскрыта трансферная политика Флика на посту тренера Барселоны

Многое указывает на то, что главным тренером Барселоны на следующий сезон станет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, и уже известны первые детали трудоустройства наставника с каталонским клубом.

Их раскрыл Diario Sport. В первую очередь известно, кто будет помогать Флику в Барселоне. Так, ассистентами тренера должны стать Маркус Сорг, с которым специалист сотрудничал в сборной Германии и бывший многолетний тренер вратарей Баварии Тони Тапалович. Ассистент Хави Оскар Эрнандес и аналитик Серхио Алегре покинут клуб.

Также известно отношение Флику к необходимости усиления состава. Таковое Барселоне в принципе не понадобится, а немецкий специалист потребует лишь максимум два точечных трансферов, но с ними на руководство клуба, в том числе спортивного директора Деку он давить не будет.

Флик считает, что нынешний состав способен бороться за трофеи, а также выразил необходимость доверять выпускникам клубной академии.