Финал Кубка Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Ориентировочные составы и последние новости

25 мая состоится последний большой матч в английском футболе – определится обладатель Кубка Англии и второй участник местного суперкубка – Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед сыграют в 143-ем финале данного турнира.

Команды подходят к матчу с несколько разным настроением. Сити в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии, а вот Юнайтед впервые в эпоху АПЛ финишировал на восьмом месте, и победа в Кубке для команды Эрика тен Хага остаётся единственной надеждой сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Подогревают не столь приятные настроения и сообщения из стана «красных дьяволов», которые гласят о вероятной отставке нидерландского специалиста даже в случае завоевания трофея.

Примечательно, что команды встречались между собой и в прошлогоднем матче на «Уэмбли» и тогда благодаря дублю Илкая Гюндогана и двум ассистам Кевина Де Брюйне победу 2:1 одержали игроки Манчестер Сити.

Из кадровых новостей обеих команд можно отметить потерю Харри Магвайра в Манчестер Юнайтед, который травмировался, также все ещё проходят восстановление Люк Шоу и Тайрелл Маласия, потому тен Хагу придется выбирать состав без номинальных левых защитников:

«Харри Магвайр недоступен, но остальные игроки, которых вы упомянули [Линделеф, Маунт и Марсьяль], думаю, смогут играть. У нас будет заключительная тренировка, а затем мы примем окончательные решения. Но, как я вижу сейчас, все выглядит хорошо», – цитирует тен Хага клубная пресс-служба.

У Сити же главным игроком, на которого Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать – это Эдерсон, который травмировал глазницу, потому место в воротах «горожан», как и прошлом финале, займет Штефан Ортега.

Опираясь на заявления тренеров и предыдущие матчи, команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы на данный матч

Ориентировочный состав Манчестер Сити

Ортега – Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Ковачич, Родри – Фоден, Де Брюйне, Силва – Холланд

Ориентировочный состав Манчестер Юнайтед

Онана – Далот, Мартинес, Варан, Ван-Биссака – Майну, Каземиро – Гарначо, Фернандеш, Диалло – Хойлунд

Стартовый свисток на лондонском «Уэмбли», который просигнализирует начало 143-го финала Кубка Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, прозвучит в 16:00 по центральноевропейскому времени.