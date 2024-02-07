Полуфинал Кубка Азии. Катар второй раз подряд сыграет в финале

Состоялся второй полуфинальный матч Кубка Азии. В среду, 7 февраля, хозяин турнира Катар сыграл против Ирана.

Матч гораздо удачнее начали иранцы. На четвертой минуте игры Сердар Азмун вывел свою сборную вперед. Однако, это преимущество было недолгим. Буквально через 13 минуте Катар сравнял счет стараниями Абдулсаллама. Более того, к концу первого тайма катарцы вышли вперед. Очередной мяч на турнире забил нападающий Акрам Афиф.

На старте второго тайма Иран снова смог забить. Команда заработала право на пенальти, который уверенно реализовал Джаханбахш. Матч проходил при равной борьбе и перетекал в овертаймы. Однако, на 82-й минуте катарцы смогли в третий раз поразить ворота Ирана. Альмоез Али стал автором третьего, и победного, в этой игре.

Катар побеждает со счетом 3:2 и становится вторым финалистом Кубка Азии. В матче за кубок они сыграют против Иордании. Кстати, именно катарцы являются действующими чемпионами турнира, поэтому они могут повторить достижение.

Кубок Азии. Полуфинал

Иран - Катар - 2:3

Голы: 1:0 - 4 Азмун, 1:1 - 17 Абдулсаллам, 1:2 - 43 Афиф, 2:2 - 51 Джаханбахш, 2:3 - 82 Альмоэз Али