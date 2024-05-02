"Это заслуженная победа", - тренер Боруссии о победе над ПСЖ

Наставник Боруссии Дортмунд Эдин Терзич высказал свои мысли после победного матча с ПСЖ.

По словам специалиста, победа его команды вполне заслуженная. Он похвали командную игру и заявил, что игра в порядке.

"Мы могли забить больше голов, но они тоже. Поэтому, на мой взгляд, результат в порядке. Мы много бежали, но в такой игре это необходимо. Нам надо заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность", - добавил специалист.

Также, главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА против Боруссии Дортмунд. По словам специалиста, все знали, что будет нелегко, ведь это полуфинал.

Напомним, что Боруссия Дортмунд удержала минимальное преимущество над ПСЖ и одержала очень важную победу в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА. На следующей неделе, 7 мая, состоится ответный матч во Франции.