Знали, что будет нелегко. Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение от Боруссии

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА против Боруссии Дортмунд.

По словам специалиста, все знали, что будет нелегко, ведь это полуфинал. По словам Энрике, придется проанализировать моменты, созданные обеими командами - это была сложная игра.

"Все знали, что это будет нелегко. Это полуфинал Лиги чемпионов. Раздевалка немного расстроена, особенно после того, как дважды попали в стойку. Но наши болельщики подталкивали нас на протяжении всего матча. Мы должны признать, что это исключительный стадион, болельщики которого знают, как поддержать свою команду", - заявил тренер ПСЖ.

Он добавил, что обе команды создали большое количество возможностей, но забила только однако. Также, Энрике отмечает, что значительным фактором стали болельщики Боруссии, но в ответном матче, этот фактор будет на стороне Парижан.

Напомним, что Боруссия Дортмунд удержала минимальное преимущество над ПСЖ и одержала очень важную победу в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА. На следующей неделе, 7 мая, состоится ответный матч во Франции.