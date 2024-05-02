Бундеслига обеспечила себе пять команд на следующий сезон Лиги Чемпионов УЕФА

Победа Боруссии Дортмунд над ПСЖ в первом полуфинальном матче со счетом 1:0, очень сильно помогла Бундеслиге.

Согласно регламенту УЕФА, топ-2 страны по сезонному коэффициенту получат дополнительную, 5-ю путевку в ЛЧ на следующую кампанию. Уже известно, что это будут Италия и Германия. Италия сейчас имеет 19,428 балла за сезон и идет первой, коэффициент Германии - 18,071.

К слову, как раз Боруссия Дортмунд идет на пятом месте в своем чемпионате. Таким образом, сами Шмели обеспечили себе путевку в Лигу Чемпионов. Более того, в случае победы в главном еврокубковом сезоне, Бундеслига получит шесть команд в Лиге Чемпионов.

Напомним, что со следующего сезона нас ожидает совершенно новый формат Лиги чемпионов. Вместо привычного группового этапа 36 команд будут играть в одной единой лиге, в рамках которой каждая команда сыграет по 8 матчей против разных соперников.

Dailysports предлагает вашему вниманию список команд, которые уже точно сыграют в основном раунде Лиги чемпионов, а также участников квалификации.