Фиорентина — Брюгге прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Брюгге больше 0,5 Коэф.: 1.56 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В четверг, 2 мая, пройдут полуфинальные матчи Лиги Конференций УЕФА. В одной из игр, Фиорентина дома примет команду Брюгге. Встреча начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз.

Фиорентина

На групповом этапе Фиалки набрали 12 очков в шести матчах и заняли первое место в квартете. Благодаря этому, они проскочили 1/16 финала и начать путь в плей-офф сразу с 1/8. Первым соперником стала команда Серветт, основное время в обоих матчах завершилось 0:0 и только в 11-метровых ударах Фиорентина оказалась лучше и прошла дальше. В четвертьфинале Фиалки сыграли против Виктория Плзень. И снова два основное время обоих матчей завершилось 0:0, но на этот раз дело до пенальти не доходило. Фиорентина на своем поле смогла забить два гола в овертаймах и обеспечила себе место в полуфинале Лиги Конференций УЕФА.

Брюгге

Бельгийская команда также заняла первое место в своем квартете, но они показали еще лучшие результаты, чем Фиорентина. В шести матчах - 16 очков и, таким образом, ни одного поражения. Брюгге также начал плей-офф с 1/8 финала, где смогли пройти Мольде. В первой игре проиграли 1:2, но на домашнем поле разбили шведов 3:0. В четвертьфинале Брюгге уже спокойнее прошел ПАОК, на домашнем стадионе выиграли 1:0, а в ответном матче 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей они пробились в полуфинал Лиги Конференций УЕФА.

Интересные факты и личные встречи

Фиорентина и Брюгге еще не имеют ни одного очного матча в истории, эта игра станет первой.

Брюгге сейчас демонстрирует очень классные результаты. Они не проигрывают уже в восьми матчах подряд. Фиалки также выступают неплохо. В шести играх одно поражение, три победы и две ничьи.

Брюгге забивает минимум один гол в 13 выездных матчах. И последних 12 играх в целом.

Фиорентина — Брюгге Прогноз

Важная стадия и важный матч. Явно, что и Фиорентина, и я Брюгге захотят выйти в финал Лиги Конференций УЕФА. Думается мне, что эта игра будет непростой и не факт с большим количеством голов. Тем не менее, глядя на классную голевую серию Брюгге, сделаю свою ставку на это. Индивидуальный тотал бельгийцев больше 0,5 за 1,56.

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