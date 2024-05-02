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Джек Джонс – Стюарт Бингем прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Джек Джонс - Стюарт Бингем прогноз Фото: https://www.sportinglife.com/ Автор неизвестен
Джек Джонс Джек Джонс
World Snooker Championship 2024 Сегодня, 14:00 Джек Джонс - Стюарт Бингем
Шеффилд, Crucible Theatre
Стюарт Бингем Стюарт Бингем
Прогноз на матч Тотал больше 28,5
Коэф.: 1.5
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100$
БетВиннер 4.65
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На чемпионате мира по снукеру уже известны все полуфиналисты, все настолько неожиданно, что никто из оставшихся даже не входит в топ-10 по рейтинг. 2 мая свою встречу начнут Джек Джонс – Стюарт Бингем, прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Джек Джонс

Этот чемпионат стал для Джека Джонса настоящим прорывом, даже выход в основную сетку стал для него хорошим результатом, в квалификации валлиец одолел земляка Кларка – 10:6 и китайца Чжоу – 10:4, а потом с таким же счетом одолел Чжана в основной сетке. В 1/8 финала удалось обыграть третьего китайца подряд, победа над Цзяхуэй – 13:9.

Главного успеха Джонс добился в четвертьфинале, когда выбил из борьбы, второго номера в мировом рейтинге, Джадда Трампа – 13:9, что стало немалой сенсацией на турнире. Джонсу 30 лет, он 44-й в мировом рейтинге, этот турнир лучший в его карьере.

Стюарт Бингем

Среди полуфиналистов Бингема можно считать самым известным и опытным, хоть он и занимает скромное 29-е место в мировом рейтинге. Игрок побеждал на многих престижных турнирах, но самое главное, становился чемпионом мира в 2015-м году. В этом месяце англичанину исполнится 48 лет, что не мешает показывать высокий уровень игры.

Бингем мог вылететь из турнира еще на стадии квалификации, где он одолел Керрингтона 10:9, хотя проигрывал 7:9, а потом прошел Хиткоута – 10:8. Уже в основной сетке уверенно прошел Уилсона – 10:5, а также в тяжелой борьбе обыграл Лисовски. Главное испытание было в четвертьфинале, там Бингем выбил из борьбы первого номера в мире и живую легенду Ронни O'Салливана – 13:10.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Как показывает статистика, соперники играли между собой всего раз, это было два года назад, в четвертьфинале турнира на Гибралтаре, тогда Джонс выиграл со счетом 4:0.
  • Бингем единственный выигрывал чемпионат мира, среди всех полуфиналистов.
  • Джонс показывает свой лучший результат на чемпионатах мира.

Джек Джонс – Стюарт Бингем Прогноз

В этой паре Бингем считается фаворитом, что выглядит справедливо, ведь у него больше опыта на таком высоком уровне. Джонс поймал кураж и не собирается останавливаться в шаге от финала. Количество фреймов в полуфинале увеличивается, их надо выиграть 17, мы считаем проходимой ставку на тотал больше 28,5 фреймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 28,5
Коэф.: 1.5
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БетВиннер 4.65
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