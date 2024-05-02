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Рома - Байер Леверкузен: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

Новости футбола Сегодня, 02:32
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Рома - Байер Леверкузен: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Фото: https://twitter.com/bayer04fussball

В одном из полуфиналов Лиги Европы УЕФА Рома на своем поле сыграет против Байер Леверкузена. Команда Dailysports подготовили для вас информацию о том, где и когда смотреть этот матч.

Рома - Байер Леверкузен: что нужно знать о матче?

Волки, довольно неожиданно, заняли второе место в своей группе Лиги Европы. Они набрали в шести матчах 13 очков и на два очка пропустили Славию Прагу. Таким образом, Рома начала плей-офф с 1/16 финала. Они прошли Фейенорд с общим счетом 3:2, разбили Брайтон 4:1, а в четвертьфинале встретились с Миланом. Римляне выиграли на выезде 1:0 и дома 2:1. И в своем чемпионате Рома показывает хорошие результаты - пятое место. В общем, после смены тренера, Волки показывают очень хороший футбол. В 20 играх при руководстве Де Росси, команда потерпела только три поражения в 20 матчах. К слову, Рома уже третий год подряд доходит до полуфинала еврокубков, до этого была 1/2 Лиги Конференций и Лиги Европы.

Фармацевты в нынешнем сезоне демонстрирует невероятный футбол. Они без всяких проблем заняли первое место в группе Лиги Европы и вышли в 1/8 финала. По пути к полуфиналу, Байер обыграл: Карабах 5:4, в сумме двух матчей, и Вест Хэм 3:1. Более того, Леверкузен еще не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне. Они оформили уже чемпионство в Бундеслиге, что произошло впервые в их истории. Также, команда Хаби Алонсо вышла в финал Кубка Германии и, теперь, в полуфинал Лиги Европы. К слову, испанский специалист останется в Байере и на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны многих других клубов.

Рома - Байер Леверкузен: когда и где состоится матч?

Матч полуфинала Лиги Европы УЕФА между Ромой и Байер Леверкузен пройдет в четверг, 2 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Рома - Байер Леверкузен: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия – Silk, Setanta
  • Израиль - Sport 4
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша – Viaplay
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан – MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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