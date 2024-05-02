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Главная Прогнозы Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Маккаби Тель-Авив - Панатинаикос прогноз Фото: https://www.eurohoops.net/ Автор неизвестен
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Евролига Сегодня, 14:45 Маккаби Тель-Авив - Панатинаикос
Белград, Aleksandar Nikolic Hal
Панатинаикос Панатинаикос
Прогноз на матч Тотал больше 167,5
Коэф.: 1.67
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Среди спортивных событий, запланированных на 2 мая, есть смысл обратить внимание на противостояние Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос. Прогноз на упомянутый матч подготовлен экспертами Dailysports.

Маккаби Тель-Авив

Израильский клуб выглядит солидно в текущем сезоне, команда финишировала седьмой в регулярном чемпионате, хотя отстала от шестерки только по дополнительным показателям. Несмотря на то, что Маккаби проводит домашние встречи в Сербии, на этом нейтральном паркете команда играет очень хорошо. Сложилась такая ситуация, что добивать соперника надо именно сейчас, ведь пятый матч будет в Греции, а там уже совсем иная атмосфера.

Как и раньше, у команд одна кадровая потеря, скорее всего не сможет сыграть американец Болдуин.

Панатинаикос

Учитывая высокое второе место в регулярном чемпионате в Евролиге, от Панатинаикоса уже ждали чего-то большего и в плей-офф. Сейчас ситуация такова, что клуб находится в шаге от вылета из турнира. Нельзя сказать, что команда в чем-то уступает сопернику, ведь дважды проигрывали на последних секундах, разница в счете была 4 и 2 очка.

Теперь права на ошибку нет, надо побеждать в формально выездном матче, хоть встреча и проходит на нейтральном паркете. У Панатинаикоса остается травмированным Эрнангомес.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды уже провели три встречи в этой серии, пока счет 2:1 в пользу Маккаби.
  • 15 побед и 4 поражения, так израильский клуб играет в домашних играх в этом сезоне Евролиги.
  • Панатинаикос выиграл ровно половину выездных встреч.

Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос Прогноз

На такой матч будут ставить настоящие смельчаки, ведь встречаются две сильные и неуступчивые команды, никто не хочет завершать борьбу в первом круге плей-офф. Небольшим фаворитом на бумаге котируется Панатинаикос, хотя ставить на команду одного из соперников опасная затея. Обычно важные игры не радуют высокой результативностью, но здесь мы ждем иного, поэтому ставим на тотал больше 167,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 167,5
Коэф.: 1.67
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