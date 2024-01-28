Очередное ограбление футболиста. В дом защитника Барселоны проникли второй раз за год

Суббота выдалась не лучшим днем ​​для Барселоны. Во вчерашнем матче в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги команда проигрывала в два гола, но сумела выйти вперед, но в результате проиграла матч. После этого главный тренер каталонцев Хави Эрнандес объявил о том, что принял решение покинуть клуб по завершению сезона.

Но еще хуже этот день стал для французского защитника Барселоны Жюля Кунде. На поле он допустил огромную ошибку, что позволило Вильярреалу забить один из своих пяти голов, но после матча он узнал, что его дом стал объектом для ограбления, о чем сообщает испанское изданиеSport.

На данный момент неизвестно, что похитили злоумышленники, но это не первый случай нападения на дом Кунде. Во время матча Барселоны против Реал Бетиса в апреле прошлого года в его доме также произошла кража и тот инцидент довольно сильно напугал футболиста.

Напомним, что в последнее время ограбления футболистов стали провялятся все чаще, особенно в Англии, где за последние несколько месяцев от рук грабителей пострадали Кевин Де Брюйне, Виктор Линделоф, Жоау Канселу, Джек Грилиш и Жоэлинтон.