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Вильярреал вырвал победу у Барселоны в огненном матче с восемью голами

Новости футбола Сегодня, 14:39
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Вильярреал вырвал победу у Барселоны в огненном матче с восемью голами Вильярреал вырвал победу у Барселоны в огненном матче с восемью голами

Барселона принимала Вильярреал в матче 22-го тура испанской Ла Лиги.

В первом тайме мяч дважды побывал в сетке ворот Пеньи после ударов Херарда Морено. Первый его гол в середине тайма не был зачитан из-за положения вне игры. А вот в конце первой 45-минутки форвард Желтой субмарины забил уже вполне легально, выведя свою команду вперед.

В начале второй половины игры тучи над головой Хави сгустились еще сильнее. Ахомаш поставил хозяев поля в крайне незавидное положение, удвоив преимущество Вильярреала.

Как выяснилось позже, все самое интересное в этом матче только начиналось. Блаугранас трижды расписались в воротах Йоргенсена в течение 11 минут, перевернув ход матча с ног на голову. Сократил отставание в счете Гюндоган, а восстановил паритет Педри. Натиск блаугранас увенчался автоголом Байи, срезавшим мяч в ворота своей команды в борьбе.

Но и это еще был не конец. За шесть минут до окончания основного времени Гедеш пробил Пенью, и, казалось, установил окончательный счет в этом зрелищном матче.

В компенсированное время произошел спорный эпизод: мяч попал в локоть Комесаньи в штрафной площадке Желтой Субмарины. Арбитр сначала указал на пенальти, но затем изменил свое решение после просмотра VAR.

Уже после этого произошла настоящая катастрофа для блаугранас. Защита команды просто рассыпалась, позволив соперникам забить два гола. Серлот и Моралес поставили Барсу на колени, установив окончательный счет - 5:3.

Ла Лига, 22-й тур
Барселона - Вильярреал - 3:5
Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, автогол, 71 - Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+11

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