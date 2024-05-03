В двух ближайших матчах Анчелотти задействует всех троих голкиперов

В концовке текущего сезона главный тренер Реала Карло Анчелотти решил удивить всех ротацией на позиции голкипера.

Как сообщает Marca, в двух ближайших матчах итальянский тренер задействует всех троих своих вратарей. Завтра, в игре против Кадиса, впервые за 9 месяцев сыграет Тибо Куртуа, который пропустил практически весь этот сезон из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска. Однако бельгиец отыграет лишь 1 тайм, а на второй тайм выйдет Кепа Аррисабалага.

Что касается ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против Баварии, то будет играть голкипер, который был основным на проятжение всего плей-офф – Андрей Лунин.

Напомним, первый матч в Мюнхене завершился со счетом 2:2.

Если Реал Мадрид обыграет Кадис, а Барселона потеряет очки против Жироны, команда Карло Анчелотти досрочно станет чемпионом Испании.