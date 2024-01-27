СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону

В сегодняшнем матче испанской Ла Лиги Барселона проиграла на своем поле Вильяреалу (3:5). На послематчевой пресс-конференции наставник каталонцев Хави заявил, что в конце сезона покинет команду.

Во время общения с медиа стало известно, почему Хави покинул Барселону.

«Это решение мы обсудили с президентом, с представителями клуба. «Барселоне» требуется смена направления. Мы дошли до точки невозврата. Настало время перемен. Я считаю, что пришло время уходить. Я покину клуб 30 июня», - сказал Хави.

Сам матч для Барсы складывался не лучшим образом, однако команда смогла отыграться со счета 0:2 и даже вышла вперед благодаря голам Гюндогана, Педри и автоголу Байи. Однако на 84-й минуте гости отыгрались, а уже в компенсированное время оборона Барсы посыпалась и Серлот с Моралесом забили еще два гола в ее ворота.

Хави сказал, что чувствует, что потерпел неудачу и назвал поражение унизительным. Отметим, что после 21-го матча каталонцы занимают третье место в Ла Лиге и отстают от лидера на 10 очков.