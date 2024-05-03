Абсолютная доминация. Месси получил очередную индивидуальную награду

Легендарный форвард Интера Майами Лионель Месси стал обладателем очередной индивидуальной награды.

По итогам апреля МЛС признала аргентинского нападающего лучшим футболистом месяца. Это не удивительно, ведь в 4 матчах минувшего месяца на счету Месси 6 голов и 4 ассиста – 31,5 минута не результативное действие в среднем.

Матчи Месси в апреле в МЛС

Колорадо (2:2) – гол

Канзас-Сити (3:2) – гол+ассист

Нэшвилл (3:1) – два гола + ассист

Нью-Инглэнд (4:1) – два гола + два ассиста

Bow down to the king. 👑



Messi claims his throne as MLS Player of the Month. 🏅 pic.twitter.com/zeF64qlchN — Major League Soccer (@MLS) May 2, 2024

Всего в этом сезоне МЛС на счету Месси 9 голов и 4 ассиста в 7 матчах.

После 11 матчей Интер Майами занимает первое место в Восточной конференции, набрав 21 очко.