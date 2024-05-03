Абсолютная доминация. Месси получил очередную индивидуальную награду
Новости футбола Сегодня, 02:24
twitter.com/MLS
Легендарный форвард Интера Майами Лионель Месси стал обладателем очередной индивидуальной награды.
По итогам апреля МЛС признала аргентинского нападающего лучшим футболистом месяца. Это не удивительно, ведь в 4 матчах минувшего месяца на счету Месси 6 голов и 4 ассиста – 31,5 минута не результативное действие в среднем.
Матчи Месси в апреле в МЛС
- Колорадо (2:2) – гол
- Канзас-Сити (3:2) – гол+ассист
- Нэшвилл (3:1) – два гола + ассист
- Нью-Инглэнд (4:1) – два гола + два ассиста
Всего в этом сезоне МЛС на счету Месси 9 голов и 4 ассиста в 7 матчах.
После 11 матчей Интер Майами занимает первое место в Восточной конференции, набрав 21 очко.
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