Интер Майами интересуется еще одним легендарным аргентинцем
К Интеру Майами, за который выступает Лионель Месси, может присоединиться еще один легендарный аргентинский футболист.
Как сообщает Фабрицио Романо, представители Интера Майами контактировали с вингером Бенфики Анхелем Ди Марией по поводу его планов на будущее. Однако никаких официальных переговоров клуб еще не начинал.
Контракт Ди Марии с Бенфикой истекает в июне этого года, но у клуба есть опция автоматического продления еще на сезон, которой он пока что не воспользовался.
Ранее ожидалось, что Ди Мария вернется в родной Росарио Сентраль, но, по информации TyC Sports, он передумал из-за угроз расправы со стороны местных наркобаронов.
Ди Мария может стать седьмым аргентинским футболистом в составе Интера Майами. Помимо Месси, за эту команду играют легендарные Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.
После 11 матчей Интер Майами занимает первое место в Восточной конференции, набрав 21 очко.