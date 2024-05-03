Интер Майами интересуется еще одним легендарным аргентинцем

К Интеру Майами, за который выступает Лионель Месси, может присоединиться еще один легендарный аргентинский футболист.

Как сообщает Фабрицио Романо, представители Интера Майами контактировали с вингером Бенфики Анхелем Ди Марией по поводу его планов на будущее. Однако никаких официальных переговоров клуб еще не начинал.

Контракт Ди Марии с Бенфикой истекает в июне этого года, но у клуба есть опция автоматического продления еще на сезон, которой он пока что не воспользовался.

Ранее ожидалось, что Ди Мария вернется в родной Росарио Сентраль, но, по информации TyC Sports, он передумал из-за угроз расправы со стороны местных наркобаронов.

Ди Мария может стать седьмым аргентинским футболистом в составе Интера Майами. Помимо Месси, за эту команду играют легендарные Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

После 11 матчей Интер Майами занимает первое место в Восточной конференции, набрав 21 очко.