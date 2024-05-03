Барселона верит, что сможет летом купить лидера Баварии

Трансфер нового опорного полузащитника – абсолютный приоритет для Барселоны на летнее трансферное окно. И клуб определился, какого именно футболиста он наиболее сильно хочет заполучить.

Как сообщает Кристиан Фальк, Барселона верит, что сможет летом подписать лидера Баварии Мюнхен Йозуа Киммиха. С финансовой точки зрения этот трансфер является сложным, но в клубе считают, что смогут найти деньги.

Однако Барселоне предстоит приложить много усилий, чтобы убедить Киммиха присоединиться к ним. На данный момент полузащитник Баварии не стремится покидать свой клуб.

Барселона также восхищается универсализмом Киммиха. Из-за кадровых проблем в Баварии последний месяц он играет на позиции правого защитника. И это уже не первый его подобный опыт. Ранее он даже играл в роли центрального защитника.

Действующий контракт Киммиха с Баварией истекает в июне 2025 года.

29-летний хавбек выступает за Баварию с лета 2015 года. В текущем сезоне на счету Киммиха 2 гола и 10 ассистов в 39 матчах во всех турнирах.