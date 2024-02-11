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Нигерия – Кот-д'Ивуар Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 04:10
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Нигерия – Кот-д'Ивуар Ориентировочные составы и последние новости Нигерия – Кот-д'Ивуар Ориентировочные составы и последние новости

Сегодня состоится финальный поединок на Кубке африканских наций 2023, в котором Нигерия сыграет с хозяевами турнира – Кот-д'Ивуаром.

Обе сборные совсем недавно уже завоевывали чемпионский титул. В 2013 году это достижение покорилось Нигерии, а уже на следующем турнире, в 2015 году – Кот-д'Ивуару.

Оба коллектива подходят к этому матчу без существенных потерь в своем составе, только у Нигерии остается под вопросом возможность выхода на поле Виктора Бонифейса.

Многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Besoccer и Whoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов. Также не осталось в стороне и авторитетное британское изданиеMirror.

Никто из вышеупомянутых источников не сомневается в защитной линии сборной Нигерии. В воротах сыграет голкипер южноафриканского Чиппа Юнайтед Стенли Бобо Нвабали, а тройку защитников составят Келвин Бесси (Аякс, Нидерланды), Виллиам Трост-Эконг (ПАОК, Греция) и Семи Аджаи (Вест Бромвич, Англия).

Разногласия в источниках возникли в полузащите сборной Нигерии, где по мнению Sofascore, Whoscored иMirror сыграют Зайду Сануси (Порту, Португалия), Алекс Ивоби (Фулхэм, Англия), Фрэнк Оньека (Брентфорд, Англия) и Ала Ойна (Ноттингем Форест, Англия). Но Besoccer вместо Сануси ставит на фланг полузащитника турецкого Фенербахче Брайта Осаи-Семюэля.

Также, как и в защите, все источники сошлись во мнении касательно атакующей линии Нигерии, где сыграет Адемола Лукман (Аталанта, Италия), Мойзес Симон (Нант, Франция) и на острие атаки будет Виктор Осимхен из итальянского Наполи.

  • Ориентировочный состав сборной Нигерии:

Нвабали – Бесси, Трост-Эконг, Аджаи – Сануси/Осаи-Семюэль, Ивоби, Оньека, Ойна – Лукман, Симон – Осимхен

У сборной Кот-д'Ивуара источники также не сошлись во мнении с игроком на одной позиции, а именно в нападении. Никто не сомневается, что ворота защищать будет Яхья Фофана из французского Анже, а четверо защитников будет помогать ему с этим. Ими станут Гислен Конан(Аль-Фейха, Саудовская Аравия), Эван Ндика (Рома, Италия), Вилли Болли (Ноттингем Форест) и Вильфрид Синго (Монако, Франция).

Трое полузащитников составят Секо Фофана (Ан-Наср, Саудовская Аравия), Жан Микель Сери (Галл Сити, Англия) и Франк Кессье (Аль-Ахли, Саудовская Аравия).

В нападении все ожидают увидеть Макса Граделя (Сивасспор, Турция) и Симона Адингру (Брайтон энд Хоув Альбион, Англия), а вот кто сыграет на острие атаки пока остается под вопросом. Sofascore, Whoscored иMirror склоняются к мысли, что это будет игрок турецкогоТрабзонспора Николя Пепе, а вот по мнению Besoccer им станет Себастьен Алле из немецкой Боруссии Дортмунд.

  • Ориентировочный состав сборной Кот-д'Ивуара:

Я. Фофана – Конан, Ндика, Болли, Синго – С. Фофана, Сери, Кессье – Градель, Пепе/Алле, Адингра

Sofascore

Whoscored

Напомним, что финальный поединок состоится уже сегодня, 11 февраля, на Стадионе Алассана Уаттара, более известном как Национальный стадион Кот-д'Ивуара, а начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени. Мы подготовили для вас информацию, где вы можете посмотреть этот матч в вашей стране.

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Нигерия Кот-д’Ивуар Кубок африканских наций
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