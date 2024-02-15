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Известно, что стало причиной стрельбы во время чемпионского парада Канзас Сити

Новости НФЛ Сегодня, 13:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Известно, что стало причиной стрельбы во время чемпионского парада Канзас Сити Фото: https://nypost.com/

Трагедией обернулся чемпионский парад команды НФЛ Канзас-Сити Чифс. Прямо во время парада преступники открыли огонь по толпе фанатов.

Как сообщает New York Post, причиной этой стрельбы стала результатом личной ссоры, которая переросла в насилие. Полиция задержала трех человек, которых подозревают в этом. Шеф полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс заявила, что эта стрельба, не имела ничего общего с местным терроризмом или насильственным экстремизмом.

"Стрельба оказалась спором между несколькими людьми, который закончился стрельбой", - сказала Грейвс журналистам на пресс-конференции в четверг.

Она добавила, что двое из трех подозреваемых - несовершеннолетние. Сейчас у департамента есть 24 часа, чтобы предъявить им обвинения или отпустить их, сказала Грейвс.

Напомним, что в результате стрельбы погибла 40-летняя женщина Лиза Лопес, а еще 22 человека получили различные травмы. Среди пострадавших есть 9 детей.

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