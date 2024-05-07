Наоми Осака – Клара Бюрель прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-2,5) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В Риме уже стартовал престижный теннисный турнир, здесь в первом круге свою встречу проведут Наоми Осака – Клара Бюрель. Прогноз на матч упомянутых теннисисток составлен экспертами Dailysports.

Наоми Осака

Возвращение в теннис после рождения ребенка проходит для Осаки непросто, ей пока сложно показывать высокие результаты на турнирах. Сейчас спортсменка занимает 173-ю строчку в мировой классификации, но конечно, должна подняться выше, ведь когда-то она возглавляла рейтинг. Японке 26 лет, а это расцвет сил, поэтому есть все шансы вернуться на топ-уровень.

Самый успешный турнир в этом году Осака провела в Дохе она там дошла до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила опытной Каролине Плишковой. На грунте спортсменка успела провести три матча, из которых два проиграла.

Клара Бюрель

Французская теннисистка пока считается неплохим середняком, ведь в мировом рейтинге она занимает 45-ю строчку.Время для прогресса есть, все-таки француженке 23 года. Теннисистка не запомнилась громкими результатами в этом году, недавно она играла на челленджере во Франции, где была первой сеяной, однако умудрилась вылететь на стадии четвертьфинала, уступив сопернице из второй сотни.

Бюрель не та спортсменка, от которой будут ждать сенсаций в Риме, даже победа над Осакой явно прибавит ей авторитета, пусть японка и не в своей лучшей форме, но при этом остается опасной.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее теннисистки никогда между собой не играли.

У Осаки в этом сезоне 9 побед и потерпела 8 поражений.

Бюрель провела 23 игры в текущем сезоне, одержав в них 12 побед.

Наоми Осака – Клара Бюрель Прогноз

В этой паре японка котируется фаворитом, хоть Бюрель и выше в рейтинге, по статусу и известности ей далеко до предстоящей соперницы. Игры Осаки всегда непредсказуемы, ведь спортсменка еще не набрала стабильную форму. Поставим на успех экс-первой ракетки мира с форой -2,5 гейма.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram