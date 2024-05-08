Чемпион мира в составе сборной Германии заговорил об окончании карьеры

13 июля исполнится 10 лет с момента победы сборной Германии на чемпионате мира, и постепенно та команда начинает уходить на футбольную пенсию.

Так, о планах закончить профессиональные выступления заговорил один из игроков той команды Лукас Подольски, который сейчас представляет польский Гурник из Забже. Его контракт с «горняками» рассчитан до лета 2025 года и Польди, которому на тот момент будет 39 лет, не уверен, что соглашение будет продлено:

«У меня ещё год контракта. Сейчас у меня амбиции сделать что-то с Гурником, но точно не сделаю этого на поле. Не скрываю, что кости уже не те. Если бы хотел, то точно потягался бы ещё несколько лет. Имею такое видение. Недавно попробовал дела вне поля, принимал участие в трансферах. Помощь вне поля оказываем. Как закончу карьеру, будет другая. А после контракта будет конец. Закончу, но в голове всегда имею план, как все устаканится, то можно будет продлить. Но по состоянию на сейчас после следующего сезона будет конец», – сказал Подольски в разговоре сKanałSportowy.

На мундиале в Бразилии Подольски сыграл только 53 минуты, но в общем за Бундестим провел 130 матчей и забил 49 голов.