(ВИДЕО) Основной футболист Боруссии Дортмунд едва не получил травму во время празднования

Вчера Боруссия Дортмунд сенсационно пробилась в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24, обыграв в полуфинале ПСЖ 2:0 по сумме двух матчей.

Сразу после финального свистка футболисты Боруссии Дортмунд побежал к гостевому сектору Парк де Пренс, чтобы отпраздновать вместе со своими фанатами. Чтобы быть поближе к болельщикам, дортмундцы поставили специалист помост.

В один из моментов ликования, на этот помост попытался запрыгнуть основной центральный защитник команды Нико Шлоттербек, но людей на нем было так много, что 24-летний футболист не удержался и упал вниз. К счастью для Боруссии Дортмунд, Шлоттербеку удалось избежать травмы в результате падения.

Ne yapıyorsunuz Schlotterbeck Bey 😅pic.twitter.com/6riP3kKgqJ — Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) May 8, 2024

В текущем сезоне Шлоттербек сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном стадионе Уэмбли. Для Боруссии Дортмунд это будет третий финал в истории. Ее соперником будет победитель матча мажду Баварией и Реалом Мадрид.