(ВИДЕО) Основной футболист Боруссии Дортмунд едва не получил травму во время празднования
Вчера Боруссия Дортмунд сенсационно пробилась в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24, обыграв в полуфинале ПСЖ 2:0 по сумме двух матчей.
Сразу после финального свистка футболисты Боруссии Дортмунд побежал к гостевому сектору Парк де Пренс, чтобы отпраздновать вместе со своими фанатами. Чтобы быть поближе к болельщикам, дортмундцы поставили специалист помост.
В один из моментов ликования, на этот помост попытался запрыгнуть основной центральный защитник команды Нико Шлоттербек, но людей на нем было так много, что 24-летний футболист не удержался и упал вниз. К счастью для Боруссии Дортмунд, Шлоттербеку удалось избежать травмы в результате падения.
В текущем сезоне Шлоттербек сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном стадионе Уэмбли. Для Боруссии Дортмунд это будет третий финал в истории. Ее соперником будет победитель матча мажду Баварией и Реалом Мадрид.