Во время чемпионского парада Канзас-Сити произошла стрельба. Что известно на сейчас

Трагедией обернулся чемпионский парад команды НФЛ Канзас-Сити Чифс. Прямо во время парада преступники открыли огонь по толпе фанатов.

Череда выстрелов прозвучала на улице возле гаража для парковки в концовке митинга на честь парада победы.

Here is the moment the gunfire broke out at the Kansas City Chiefs Superbowl Parade.

Why bring rifles and shoot with so many innocent bystanders in a crowd!!???#ChiefsParade #KansasCitypic.twitter.com/HPcIwKT1MK — Byron (@1ByronWileyAmy1) February 15, 2024

#URGENTE

Tiroteo en Union Station, Kansas City, al finalizar el desfile de la victoria del Super Bowl; reportan un muerto y nueve heridos de manera preeliminar

La BBC logró capturar el momento de la agresión #KansasCity | #tiroteo | #Chiefs | pic.twitter.com/fp8Z2bjkcb — Ahora Oaxaca Noticias (@AhoraOaxacaa) February 14, 2024

По предварительной информации AP, один человек погиб, а 22 ранены. Среди пострадавших один человек находится в критическом состоянии.

A clip from a civilian who picked up one of the weapons used in the Kansas City shooting today pic.twitter.com/MpyOjKfmpG — Johnny Anchors/Dark Stewart (@johnny_anchors) February 14, 2024

Погибшей в результате стрельбы оказалась DJ местного радио KKFI Лиза Лопес.

Напомним, Канзас-Сити выиграли Супербоул второй год подряд. В воскресенье, они в овертайме обыграли Сан-Франциско 25:22.