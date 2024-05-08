Энди Маррей вернется на корт за неделю до Ролан Гаррос. На каком турнире он сыграет?

Легендарный британский теннисист Энди Маррей вернется на корт уже в конце текущего месяца.

36-летний Маррей получил вайлд-кард на участие в турнире ATP250, который стартует 19 мая, за неделю до начала Ролан Гаррос.

Для Маррея это будет первый турнир после тяжелой травмы голеностопа, которую он получил 24 марта в матче 1/16 финала Мастерса в Майами против чеха Томаша Махача.

Последний раз Маррей играл на Ролан Гаррос в 2020 году. С тех пор он страдает от различных травм, и лишь изредка появляется на крупных турнирах.

На данный момент Маррей занимет 77-е место в рейтинге ATP.