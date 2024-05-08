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Барселона готовит громкое тренерское возвращение в следующем году

Новости футбола Сегодня, 06:35
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Барселона готовит громкое тренерское возвращение в следующем году Барселона готовит громкое тренерское возвращение в следующем году

Несмотря на то, что в Барселоне огласили продолжение сотрудничества с Хави, позиции наставника «блауграны» являются шаткими, что может вылиться в досрочную отставку уже со стороны клуба. Тем не менее Жоан Лапорта и компания готовят варианты на лето 2025, когда у Хави истечет контракт.

После вылета из Лиги чемпионов от дортмундской Боруссии (0:2 по сумме двух матчей) могут пошатнуться позиции главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, и, согласно Diario Sport, в Барселоне следят за ситуацией вокруг своего бывшего наставника.

На «Камп Ноу» надеются, что специалист не сядет за стол переговоров со своим нынешнем работодателем, с которым он связан контрактом как раз до лета 2025 года. Но это кажется маловероятным, так как ПСЖ готов предложить ему новое соглашение, а самому Энрике нравится в Париже.

Барселона как раз таки надеется, что он не станет связывать себя долгосрочными обязательствами, чтобы иметь возможность подписать его в ближайшем будущем.

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