Хави может уйти из Барселоны летом. Но уже не по собственной воле

В конце апреля президент Барселоны Жоан Лапорта огласил о том, что главный тренер команды Хави останется в «блаугране», и предполагалось, что специалист отработает свой контракт до лета 2025 года полностью. Но сообщения из Испании не такие категоричные.

Как считает As, в случае, если Барселона не отвоюет второе место Примеры у Жироны, то в «блаугране» это посчитают провалом. Тогда в офисах каталонского клуба будет серьезный разбор полётов, и не исключено, что своей должностью может поплатиться не только Хави, но и тренер дублирующего состава Рафа Маркес.

Под чистку также попадёт и состав футболистов. На выход могут попросить Рональда Араухо, Фрэнки де Йонга, Роберта Левандовского, а также будет заморожено продление контракта с Серхи Роберто, ведь именно Хави является креатурой подписания нового соглашения с капитаном «блауграны».