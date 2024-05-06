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Хави может уйти из Барселоны летом. Но уже не по собственной воле

Новости футбола Сегодня, 10:09
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Хави может уйти из Барселоны летом. Но уже не по собственной воле Хави может уйти из Барселоны летом. Но уже не по собственной воле

В конце апреля президент Барселоны Жоан Лапорта огласил о том, что главный тренер команды Хави останется в «блаугране», и предполагалось, что специалист отработает свой контракт до лета 2025 года полностью. Но сообщения из Испании не такие категоричные.

Как считает As, в случае, если Барселона не отвоюет второе место Примеры у Жироны, то в «блаугране» это посчитают провалом. Тогда в офисах каталонского клуба будет серьезный разбор полётов, и не исключено, что своей должностью может поплатиться не только Хави, но и тренер дублирующего состава Рафа Маркес.

Под чистку также попадёт и состав футболистов. На выход могут попросить Рональда Араухо, Фрэнки де Йонга, Роберта Левандовского, а также будет заморожено продление контракта с Серхи Роберто, ведь именно Хави является креатурой подписания нового соглашения с капитаном «блауграны».

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