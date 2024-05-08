Слот первым трансфером в Ливерпуле может насолить Амориму

У главного тренера Спортинга Рубена Аморима не задалось с трудоустройством в Ливерпуле грядущим летом, но Арне Слот, которому, кажется удалось стать преемником Юргена Клоппа, уже планирует первые трансферы на «Энфилде» и может насолить своему уже экс-конкуренту за должность.

Так, согласно CaughtOffside, Ливерпуль имеет все шансы, чтобы подписать центрального защитника Спортинга Гонсало Инасио, так как 22-летний португалец намерен покинуть Родину и попробовать себя в английской Премьер-лиге.

Способствует этому и клаусула в 60 миллионов евро, которая прописана в контракте звезды лиссабонского клуба и Ливерпуль готов её выплатить. Правда, «скаузерам» придётся столкнуться с конкуренцией Манчестер Юнайтед и Ньюкасла, которые также следят за ним.

Усиление линии обороны будет для Ливерпуля неизбежным, так как летом могут уйти Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк.