(ВИДЕО) Мбаппе спросили, за кого он будет болеть в полуфинале ЛЧ. Его реакция убила всех
Вчера ПСЖ проиграл Боруссии Дортмунд (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 и вылетел из турнира. Вероятно, эта игра стала последней за ПСЖ в Лиге чемпионов для звездного нападающего Килиана Мбаппе, который находится в шаге от перехода в Реал Мадрид.
После игры один из журналистов задал Мбаппе вопрос: “За кого он будет болеть во втором полуфинале? Реал или Баварию?”. На что Килиан просто закатил глаза и покинул флеш-зону, не желая отвечать на следующие вопросы.
Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года. Он покинет парижский клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 43 гола и 10 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.
До конца сезона Лиги 1 ПСЖ осталось сыграть только 3 матча. ПСЖ уже гарантировал себе 13-й титул чемпионов Франции. Также команда Луиса Энрике сыграет против Лиона в финале Кубка Франции.