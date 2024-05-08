Покинет Европу. Стало известно, в какой лиге Ройс продолжит карьеру

Легенда Боруссии Дортмунд Марко Ройс решил покинуть не только свой родной клуб, но и европейский футбол в целом.

Как сообщил а эфире Canal+ бывший полузащитник Арсенала и Манчестер Сити Самир Насри, в частной беседе с ним Марко Ройс рассказал, что уже ведет переговоры с одним из клубов МЛС. Однако пока не уточняется, о какой команде именно идет речь.

Марко Ройс провел в составе “шмелей” 12 лет. Он сыграл за них 426 матчей, забил 169 матчей и сделал 130 ассистов. В составе Боруссии Д он дважды выиграл Кубок Германии, но так ни разу не выполнил мечту выиграть Бундеслигу.

В текущем сезоне Ройс выпал из стартового состава. В 39 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, вчера Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ 1:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Она вышла в свой третий финал в истории.