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В Манчестер Сити приняли решение по поводу будущего Гвардиолы

Новости футбола Сегодня, 03:27
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
В Манчестер Сити приняли решение по поводу будущего Гвардиолы В Манчестер Сити приняли решение по поводу будущего Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола связан контрактом со своим клубом до июля 2025 года. А вот что будет дальше – представляет для общественности большую загадку.

Так, согласно Football Insider, руководство «горожан» отчаянно хочет продлить пребывание испанского специалиста в Манчестере, но они понимают, что окончательное решение будет за Гвардиолой.

Клуб не хочет давать на своего тренера в продлении контракта, переговоры по которому пройдут в ближайшие месяцы. Тот же источник опроверг заявления о том, что Гвардиола по окончанию нынешнего сезона возглавит мюнхенскую Баварию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Манчестер Сити уже свыкся с тем, что специалист покинет команду по истечению контракта и уже начал искать ему замену. Сообщается, что новым наставником «горожан» может стать главный тренер Жироны Мичел.

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