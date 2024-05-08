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Суперталант ПСЖ хочет вернуться в Барселону этим летом

Новости футбола Сегодня, 04:33
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Суперталант ПСЖ хочет вернуться в Барселону этим летом twitter.com/Barca_Buzz

Атакующий полузащитник ПСЖ Хави Симонс, который играет в аренде за РБ Лейпциг, мечтает о возвращении в Барселону этим летом.

Как сообщает Diario Sport, в контракте нидерландского футболиста с ПСЖ есть пункт, согласно которому он имеет право сделать запрос об еще одной аренде и выбрать, в какой именно клуб. Барселона очень хочет видеть Симонса в своем составе, и готова предоставить ему место в первой команде на следующий сезон.

В ближайшее время молодой атакующий полузащитник проведет встречу с представителями руководства ПСЖ, чтобы убедиться, что его отпустят в Барселону.

Трансфер Хави Симонса будет означать, что Барселона не собирается выкупать у Атлетико Мадрид контракт Жоау Феликса, поскольку эти футболисты играют на одной позиции.

Однако сообщается, что выкупить контракт Симонса Барселона не сможет по финансовым соображениям. ПСЖ не планирует отпускать этого футболиста дешевле, чем за 100 миллионов евро.

В 42 матчах за РБ Лейпциг в текущем сезоне на счету Хави Симонса 9 голов и 15 ассистов.

С 2010 по 2019 Хави Симонс играл за академию Барселоны, а после этого перешел в ПСЖ.

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