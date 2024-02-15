DJ и мать двох детей. Кто такая Лиза Лопес, которая погибла в результате стрельбы в Канзас-Сити

Сегодняшним утром в Канзас-Сити произошла трагедия во время чемпионского парада местной команды НФЛ Чифс, которая выиграла Супербоул-2024. В концовке празднования преступники открыли огонь из огнестрельного оружия прямо по фанатам.

В результате стрельбы погибла 40-летняя женщина Лиза Лопес, а еще 22 людей получили различные травмы. Среди пострадавших есть 9 детей.

Лиза Лопес трудилась DJ на местном радио KKFI. Также она была соведущей на шоу, посвященном испаноязычной музыке.

Также она является матерью двох детей. Известно, что один из них также получил ранения и находится в больнице, а его жизни на данный момент ничего не угрожает.

По словам друзей Лизы, она также была известной в городе ведущей свадеб и других торжественных праздников.

Лиза Лопес была преданной фанаткой Канзас-Сити Чифс. В социальных сетях она регулярно выкладывала фотографии с матчей и в форме сильнейшей команды двух последних сезонов НФЛ.

Известно, что Лиза получила огнестрельное ранение в живот и скончалась в больнице.

Полиции удалось задержать троих злоумышленников.