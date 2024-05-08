Уоррен рассказал, за счет чего Фьюри одолеет Усика

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, рассказал, за счет чего его подопечный победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Усик и Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Если вы помните, то Фьюри принял всего несколько ударов на протяжении карьеры. Ему приходилось вставать с ринга, но сейчас он очень сильно изменил свой стиль. Он показал, что также может быть серьезным панчером. Это смешно, когда люди говорят, что Тайсон не является панчером. Пойдите и посмотрите в его послужной список, скольких людей он остановил. Бойцы отказываются драться, так как не могут больше терпеть. Вот что он делает. Я думаю, что именно это произойдет и с его будущим соперником. Фьюри победит Усика в его собственной игре, потому что Тайсон очень умный боец", - сказал Уоррен boxing247.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Тайсоном и украинцем запланирован на 12 или 13 октября 2024 года. В случае, если Фьюри и Усик одержат по одной победе после двух боев, им будет назначен третий бой после битвы Цыганского короля против своего соотечественника.