Стала известна дата реванша между Фьюри и Усиком. Нас ждет еще один мегафайт в этом году

Менее чем через две недели, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, нас ждет невероятное событие. Действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри встретится на ринге с обладателем поясов IBF, WBA и WBO Александром Усиком. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В мире бокса появится первый абсолютный чемпион впервые с 1999 года, когда Леннокс Льюис победил Эвандера Холифилда. В эпоху четырех чемпионских поясов, это будет первый бой, когда они все будут стоять на кону.

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В соглашении между Фьюри и Усиком есть пункт об обязательном реванше до конца этого года. Во время общения с ESPN организатор этого турнира Турки Аль аш-Шейх заявил, что датой реванша станет уикенд 12-13 октября. Именно в эти дни боксёры вновь встретятся на ринге в Эр-Рияде.

Стоит заметить, что согласно заявлениям Турки Аль аш-Шейха после этого, в марте следующего года, на ринг выйдут два британца: Тайсон Фьюри сразится с Энтони Джошуа. Этого события фанаты ждали годами.

В случае, если Фьюри и Усик одержат по одной победе после двух боев, им будет назначен третий бой после битвы Цыганского короля против своего соотечественника. Вполне вероятно, что нас может ждать трилогия в борьбе за титул абсолютного чемпиона.