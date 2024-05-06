Тайсон Фьюри сменил отношение к Александру Усику и начал его хвалить

Тайсон Фьюри и Александр Усик уже в18 мая встретятся в Эр-Рияде, чтобы определить первого абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Ранее британец постоянно пытался зацепить соперника, говорил, что не боится его и высмеивал его размеры, называя его средневесом.

Но после прибытия в Саудовскую Аравию «Циганский король» неожиданно сменил риторику и похвалил украинца. Во время интервью Queensberry Promotions он назвал Усика достйным соперникам, хвалил его за достижения и сказал, что ему предстоит бой с элитным бойцом.

«Александр Усик очень отчаянный человек, и недооценивать Усика было бы глупо. Поэтому я усердно тренируюсь для него, делаю все, что могу. Я уважаю Усика как мужчину. Я также уважаю его карьеру – олимпийского чемпиона, абсолютного чемпиона в тяжелом весе, единого чемпиона в тяжелом весе. Вы должны уважать это, я дерусь по-настоящему. Я с нетерпением жду этого вызова. У него хорошая работа ног, хорошие боксерские способности, техничность. Он доказал, что может тягаться с большими тяжеловесами, потому что победил Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Я встречаюсь с элитным бойцом».

Фанаты в сети неоднозначно встретили слова Фьюри, но отметили, что он наконец-то стал относиться к этому бою с полной серьезностью.