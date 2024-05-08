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"У них шансы выше", - главный тренер Баварии о матче против Реала

Новости футбола Сегодня, 10:51
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"У них шансы выше", - главный тренер Баварии о матче против Реала Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер Баварии Мюнхен Томас Тухель оценил шансы его команды в ответном матче против Реал Мадрида.

В комментарии перед игрой немецкий специалист заявил, что на этом стадионе играть всегда тяжело и Реал имеет немного больше шансов.

"Мы провели очень хороший первый матч, но, к сожалению, не выиграли. Учитывая, что Реал играет дома, его шансы немного выше. Скажем, 51 на 49 в процентном соотношении", - заявил Тухель.

По словам тренера мюнхенцев, это один из величайших клубов в мире. Но и Бавария тоже великий клуб, поэтому всех ждет замечательный матч. По словам Томаса, они здесь, чтобы выйти в финал. Они будут бороться за путевку на Уэмбли и этим все сказано.

"Я чувствовал, что мне надо что-то сказать игрокам. У нас был лишний день на подготовку, и мы использовали его максимально эффективно. Одна из тем заключалась в том, что нам нужно наслаждаться такими днями.

Важно прислушаться к своему внутреннему ребенку и осознать, что все мы в детстве мечтали участвовать в таких матчах. Но это не помешает нам отдать все силы", - добавил Томас Тухель.

К слову, капитан Баварии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского Реала.

Первый поединок в Мюнхене команды завершили в результативную ничью 2:2.

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