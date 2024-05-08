Челси достиг устного соглашения с восходящей бразильской звездой
Новости футбола Сегодня, 12:17
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Челси продолжает проявлять настойчивый интерес к восходящей бразильской звезде Палмейраса Эстевао Виллиану.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, “пенсионеры” уже достигли устного соглашения с “Мессиньо” об условиях личного контракта.
Отмечается, что первоначальная заявка Палмейрасу еще не отправлена, но она составит около 32 миллионов евро плюс дополнительные расходы.
Интерес к 17-летнему вингеру проявляет также Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы предложить за него аж 90 миллионов евро. Среди претендентов на бразилського вундеркинда называли также Реал Мадрид.
Топовые клубы обратили внимание на игрока на чемпионате мира до 17 лет, где он в пяти матчах сборной Бразилии забил два гола и отдал три ассиста.
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