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Реал Мадрид нашел замену Кроосу в лице одной из главных звезд Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 11:18
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Реал Мадрид нашел замену Кроосу в лице одной из главных звезд Бундеслиги Фото: AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Реал Мадрид попытается подписать главную звезду Байера Флориана Вирца летом 2025 года, сообщает издание Sport1.

По информации источника, в лице хавбека фармацевтов в Мадриде видят замену для опытного Тони Крооса.

21-летний Вирц связан с Байером трудовыми отношениями до лета 2027 года. В этом сезоне немецкий полузащитник провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 18 голов и отдав 19 результативных передач.

Контракт 34-летнего Крооса с Реалом истекает по окончании этого сезона. В клубе рассчитывают продлить сотрудничество с игроком еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что Кроос отклонил "очень щедрое предложение" из Саудовской Аравии.

Сегодня Реал сразится с Баварией за выход в финал Лиги Чемпионов УЕФА. Начало встречи в Мадриде - в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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