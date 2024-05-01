Лидер Реал Мадрида отклонил "богатое предложение" из Саудовской Аравии

Лидер Реал Мадрида полузащитник Тони Кроос получил предложение от представителей Саудовской Аравии.

Однако, как сообщил Николо Скира, немец отклонил "очень богатое предложение" от саудовского клуба. Журналист добавляет, что Тони Кроос готов продлить контракт с Реал Мадридом до 2025 года. Напомним, что его действующее соглашение со Сливочными рассчитано до июня этого года.

Напомним, что 17 июля 2014 года, после триумфа сборной Германии Чемпионате мира, Крооса, который провел в составе будущих чемпионов мира все матчи турнира, подписал испанский Реал Мадрид. Сумма трансфера не была объявлена, однако она оценивалась в размере 24-30 миллионов евро.

В составе испанского гранда сразу стал стабильным игроком стартового состава, в течение 2015-2018 годов стал соавтором незаурядного достижения, помог "сливочным" трижды подряд выходить победителями Лиги Чемпионов УЕФА.

К слову, во вторник, 30 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА между Баварией Мюнхен и Реал Мадридом. Эта встреча прошла на стадионе Альянц Арена. Аналитики хорошо оценили игру Тони Крооса, именно немец стал игроком матча, по мнению экспертов.

Также, Реал Мадрид близок к продлению контракта с голкипером Андреем Луниным. Стороны находятся на финишной прямой в переговорах о новом соглашении.