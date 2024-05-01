Реал Мадрид близок к продлению контракта с голкипером Андреем Луниным, сообщает The Athletic.

По информации издания, стороны находятся на финишной прямой в переговорах о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 года.

В рамках продления зарплата 25-летнего игрока будет повышена, чтобы отразить его новый статус в клубе. “Галактикос” намерены закрыть сделку как можно быстрее.

Текущий контракт украинца истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер сыграл 29 матчей во всех турнирах, из которых 12 - “на ноль”.

Ранее сообщалось, что переговоры Реала с Луниным зашли в тупик из-за расхождений по зарплате.

Напомним, что после тяжелой травмы Тибо Куртуа, которую он получил летом, основным голкипером Реала сначала стал арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, но зимой Лунин выиграл у него конкуренцию и занял место в воротах “сливочных”.