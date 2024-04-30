Перформанс Крооса. Бавария - Реал: оценки игроков

Во вторник, 30 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА между Баварией Мюнхен и Реал Мадридом. Эта встреча прошла на стадионе Альянц Арена.

Мюнхенцы лучше начали матч, но первыми вышли вперед игроки Сливочных. Голом отметился Винисиус Джуниор с прекрасного ассиста Тони Крооса. После перерыва Бавария довольно быстро перевернула матч с ног на голову. На 54-й минуте Лерой Сане прошил вратаря мадридцев, а через три минуты Хари Кейн реализовал пенальти и вывел Баварию вперед. Точку в матче поставил Винисиус, который реализовал пенальти и оформил дубль за несколько минут до конца игры.

Аналитики хорошо оценили игру Тони Крооса, именно немец стал игроком матча, по мнению экспертов. Хари Кейн получил самые высокие оценки в составе Баварии.