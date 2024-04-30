Боруссия Дортмунд – ПСЖ: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

Во втором полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд сыграет против ПСЖ на домашнем поле. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть эту встречу.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ: что нужно знать о матче?

Боруссия Дортмунд играла с ПСЖ в одной группе Лиги Чемпионов УЕФА. Шмели заняли первое место в турнирной таблице, они набрали 11 очков в шести матчах и на три балла обошли Парижан и Милан. В плей-офф Дортмунд сначала встретились с ПСВ и, по сумме двух матчей, прошли нидерландцев 3:1. В четвертьфинале получилась настоящая битва против Атлетико Мадрид. В первой игре Шмели проиграли в Мадриде 1:2, а уже в Германии они разобрались с Матрасниками - 4:2.

ПСЖ довольно непросто выходили из группы Лиги Чемпионов. Они заняли второе место, уступили Боруссии, только по дополнительным показателям обошли Милан и пробились в плей-офф. В первом раунде игр на вылет, Парижане довольно просто разобрались Реал Сосьедад (4:1 по сумме двух матчей). В четвертьфинале ПСЖ ждал настоящий вызов. Первый матч против Барселоны завершился поражением для французской команды - 2:3. На выезде игра началась также тяжело, но благодаря ошибкам каталонцев, Парижане одержали победу 4:1 и вышли в полуфинал.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ: когда и где состоится матч?

Полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА между Боруссией Дортмунд и ПСЖ состоится в среду, 1 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Боруссия Дортмунд – ПСЖ: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.