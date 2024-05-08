Чемпиона WBC арестовали за ДТП в пьяном виде и попытку скрыться от полиции

Обладатель пояса WBC в среднем весе Джермалл Чарло угодил в серьезные неприятности.

Как сообщает TMZ Sports, известный боксер был арестован в Техасе в понедельник вечером после того, как разбил свою машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Чемпион мира, управлявший своим Lamborghini Urus, столкнулся с другим автомобилем и после ссоры с другим водителем скрылся с места происшествия. Чарло пытался уйти от полиции, игнорируя их требования, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге Чарло предъявили обвинения по трем правонарушениям: вождение в нетрезвом виде, побег от полицейского и попытка скрыться с места аварии, в результате которой ущерб составил 200 долларов или более.

Позже стало известно, что скандальный боксер вышел на свободу под залог в размере 9,5 млн долларов.

Джермелл Чарло последний раз дрался в ноябре 2023 года, когда решением судей победил Хосе Бенвидеса-младшего.