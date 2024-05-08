EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Чемпиона WBC арестовали за ДТП в пьяном виде и попытку скрыться от полиции

Чемпиона WBC арестовали за ДТП в пьяном виде и попытку скрыться от полиции

Новости бокса Сегодня, 10:21
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Чемпиона WBC арестовали за ДТП в пьяном виде и попытку скрыться от полиции Фото: Getty Images

Обладатель пояса WBC в среднем весе Джермалл Чарло угодил в серьезные неприятности.

Как сообщает TMZ Sports, известный боксер был арестован в Техасе в понедельник вечером после того, как разбил свою машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Чемпион мира, управлявший своим Lamborghini Urus, столкнулся с другим автомобилем и после ссоры с другим водителем скрылся с места происшествия. Чарло пытался уйти от полиции, игнорируя их требования, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге Чарло предъявили обвинения по трем правонарушениям: вождение в нетрезвом виде, побег от полицейского и попытка скрыться с места аварии, в результате которой ущерб составил 200 долларов или более.

Позже стало известно, что скандальный боксер вышел на свободу под залог в размере 9,5 млн долларов.

Джермелл Чарло последний раз дрался в ноябре 2023 года, когда решением судей победил Хосе Бенвидеса-младшего.

Популярные новости
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Фанаты ПСЖ удивили ярким перфомансом перед матчем с Боруссией Дортмунд Новости футбола Вчера, 15:38 ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола 06 мая 2024, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Новости футбола 05 мая 2024, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед Новости футбола 05 мая 2024, 06:58 Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед
Больше новостей
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 11:23 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 11:18 Реал Мадрид нашел замену Кроосу в лице одной из главных звезд Бундеслиги Новости бокса Сегодня, 10:58 Уоррен рассказал, за счет чего Фьюри одолеет Усика Новости футбола Сегодня, 10:51 "У них шансы выше", - главный тренер Баварии о матче против Реала Новости футбола Сегодня, 10:27 Спортинг готов удержать Дьекереша от перехода в другой клуб Новости тенниса Сегодня, 10:23 Первая победа за пять лет. Осака без проблем прошла в следующий круг Мастерс в Риме Новости бокса Сегодня, 10:21 Чемпиона WBC арестовали за ДТП в пьяном виде и попытку скрыться от полиции Новости футбола Сегодня, 10:02 Галатасарай «бесплатно выкупил» арендованного игрока Новости футбола Сегодня, 09:56 Именитый тренер назвал главных виновников провала ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов Новости футбола Сегодня, 09:36 Один из вероятных преемников Пиоли в Милане летом может покинуть свою нынешнюю команду
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Зринськи – Борац прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Брюгге — Фиорентина прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Монако – Фенербахче прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Стелленбош – АмаЗулу прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Орландо Пайретс – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Полокване Сити - Ричардс Бэй прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Голден Эрроуз – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Фатих Карагюмрук – Трабзонспор прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Бавария прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Барселона – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года