Игрок сборной Кот д'Ивуара может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший игрок Арсенала Николя Пепе станет свободным агентом и покинет Трабзонспор, поскольку его контракт с турецким клубом истекает в июне.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, ивуарийский футболист получил предложения от клубов Ближнего Востока и Саудовской Аравии. Сам игрок при этом хочет продолжить выступления на европейском континенте.

Пепе наиболее известен по выступлениям за Арсенал и Лилль. Летом 2019 года Арсенал отдал «догам» за Пепе 80 миллионов евро. В составе Канониров игрок сборной Кот д'Ивуара (38 матчей, 10 голов) сыграл 112 матчей, записав на свой счет 27 голов и 21 ассист.

В Трабзонспор Пепе перешел в сентябре на правах свободного агента. За турецкий клуб он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 встречах.