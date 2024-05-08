Первая победа за пять лет. Осака без проблем прошла в следующий круг Мастерс в Риме
В матче первого раунда турнира WTA1000 в Риме японка Наоми Осака (173 ракетка мира) сыграла против французской теннисистки Клара Бюрель (45 ракетка мира).
Первый сет получился очень напряженный и прошел в равной борьбе двух теннисисток. Сет дошел до тай-брейка, где Осака оказалась сильнее 7:2. Первый сет длился 56 минут. Однако следующий прошел очень быстро. Японская спортсменка за 30 минут разгромила Бюрель 6:1 и со счетом 2:0 вышла в следующий раунд.
Матч продлился 1 час 26 минут. В следующем круге Осака сыграет против 19 ракетки мира Марты Костюк. Матч пройдет в пятницу, 10 мая.
К слову, последний раз она выигрывала на турнире в Италии почти пять лет назад. Это ее первая победа на Internazionali d'Italia за 1819 дней.
WTA1000 в Риме. 1/64 финала
Осака - Бюрель - 2:0 (7:6, 6:1)