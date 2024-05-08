Первая победа за пять лет. Осака без проблем прошла в следующий круг Мастерс в Риме

В матче первого раунда турнира WTA1000 в Риме японка Наоми Осака (173 ракетка мира) сыграла против французской теннисистки Клара Бюрель (45 ракетка мира).

Первый сет получился очень напряженный и прошел в равной борьбе двух теннисисток. Сет дошел до тай-брейка, где Осака оказалась сильнее 7:2. Первый сет длился 56 минут. Однако следующий прошел очень быстро. Японская спортсменка за 30 минут разгромила Бюрель 6:1 и со счетом 2:0 вышла в следующий раунд.

Матч продлился 1 час 26 минут. В следующем круге Осака сыграет против 19 ракетки мира Марты Костюк. Матч пройдет в пятницу, 10 мая.

К слову, последний раз она выигрывала на турнире в Италии почти пять лет назад. Это ее первая победа на Internazionali d'Italia за 1819 дней.

Rolling on in Rome 👌@naomiosaka passes her first test by defeating Burel 7-6(2), 6-1.#IBI24 pic.twitter.com/1cWZutePQP — wta (@WTA) May 8, 2024

WTA1000 в Риме. 1/64 финала

Осака - Бюрель - 2:0 (7:6, 6:1)